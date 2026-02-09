Aumenta a 14 la cifra de muertos por el paso del ciclón tropical Fytia en Madagascar

(Corrige el número de afectados en el primer párrafo)

Nairobi, 9 feb (EFE).- La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes de Madagascar (BNGRC, por sus siglas en francés) elevó a 14 el número de muertos como consecuencia del paso del ciclón tropical Fytia el pasado 31 de enero, que atravesó el país insular de oeste a este y afectó a más de 85.000 personas.

Según un informe de la BNGRC publicado la pasada noche en la red social Facebook, cuatro personas murieron en el distrito noroccidental de Soalala; otras cuatro en Anjozorobe (centro); y dos en la capital, Antananarivo (centro); mientras otras cuatro localidades registraron un muerto cada una.

Al menos 85.642 personas repartidas en 20.898 hogares se vieron afectadas por el ciclón, y otras 26.959 resultaron desplazadas.

Asimismo, 15.578 viviendas quedaron inundadas, 1.408 sufrieron daños y 1.829 quedaron completamente destruidas, especialmente en zonas bajas del país, detalló la BNGRC.

El número de heridos se mantuvo en siete personas.

Un total de 38 distritos distribuidos en nueve regiones se vieron afectados por el ciclón Fytia.

Si bien la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reconoció los esfuerzos del Gobierno a la hora de proporcionar alimentos, dinero en efectivo y asistencia sanitaria, además de llevar a cabo evacuaciones y operaciones de búsqueda y rescate, señaló que todo ello se ve limitado por la «prolongada inaccesibilidad» de las carreteras.

En un comunicado, la OCHA estimó este lunes en 93.000 el número de personas que necesitarán «asistencia humanitaria urgente» durante los próximos tres meses, con una necesidad de financiación de aproximadamente 11 millones de dólares (unos 9,3 millones de euros).

Otro ciclón

Por otro lado, la BNGRC advirtió de que entre esta noche y la mañana de este martes se espera que el ciclón Gezani toque tierra con vientos de hasta 210 kilómetros por hora, entre las comunas de Mananara Norte (noreste) y Vatomandry (este)

Además de los fuertes vientos, pronosticó «fuertes precipitaciones» de entre 100 y 150 milímetros en 24 horas, lo que traerá inundaciones y deslizamientos de terreno.

Las autoridades emitieron alertas de color amarillo para las regiones de Ambatosoa (noreste) y Analanjirofo (noreste), así como para los distritos de Toamasina I y II (noreste), Brickaville (este) y Vatomandry.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.

Entre febrero y marzo de 2023, Freddy, el ciclón más largo del que se tiene registro, causó la muerte de más de 1.200 personas en Malaui y casi 200 en Mozambique.

También afectó a más de 1,7 millones de personas en esas y otras zonas de la región como Zimbabue, Mauricio, Madagascar o la isla de la Reunión francesa. EFE

