Aumenta a 51 el número de muertos por el deslave en China, según las autoridades

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El número de muertos por un deslizamiento de tierra en el suroeste de China a principios de este mes aumentó a 51, con 10 personas aún desaparecidas, informaron este jueves autoridades locales.

Se ha confirmado la muerte de 51 personas, y 10 personas siguen desaparecidas, anunciaron funcionarios del condado de Pengshui en las redes sociales.

«En este desastre, un total de más de 1.100 personas fueron evacuadas con seguridad», agregaron, señalando que se rescató a 10 personas, entre ellas tres que fueron hospitalizadas brevemente.

El deslizamiento, que ocurrió el 17 de julio en Chongqing, en el condado de Pengshui, arrasó con varios edificios residenciales al pie de una montaña y a lo largo de la ribera de un río.

Imágenes de medios estatales mostraron una enorme pila de rocas y tierra que se había desplomado sobre una calle residencial y comercial, con equipos de rescate desplegados en el lugar.

Desde el desastre se lleva a cabo una enorme operación de búsqueda y recuperación, en la que participan más de 1.080 efectivos de rescate, según el comunicado.

Los rescatistas afrontan enormes desafíos en las tareas de socorro, incluidos enormes peñascos, cambios de desnivel, espacios reducidos y altas temperaturas.

Buzos y robots submarinos también rastrearon el río cercano, mientras se hacían estallar rocas y se excavaban más de 330.000 metros cúbicos de material, según las autoridades.

Los equipos de rescate ya habían advertido la semana pasada que ya no había señales de vida en la zona.

«Los esfuerzos para apoyar y consolar a las familias de las víctimas, proporcionar asistencia y ayuda, y gestionar la reubicación y las disposiciones posteriores al desastre avanzan de manera ordenada», añadieron las autoridades.

El desastre ocurrió menos de dos semanas después de que otro deslizamiento de tierra en la provincia noroccidental de Gansu dejara un balance de 21 muertos.

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