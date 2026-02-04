Aumenta a diez el número de muertos por el paso del ciclón tropical Fytia en Madagascar

2 minutos

Nairobi, 4 feb (EFE).- La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes de Madagascar (BNGRC, por sus siglas en francés) ha elevado a diez el número de víctimas mortales como consecuencia del paso el pasado fin de semana del ciclón tropical Fytia, que atravesó el país insular de oeste a este y afectó a más de 66.000 personas.

Según los últimos datos del organismo publicados la pasada noche en su página de Facebook, cuatro personas murieron en el municipio noroccidental de Soalala, en la región de Boeny, donde la tormenta tocó tierra el sábado.

El resto de víctimas mortales se registraron en la capital, Antananarivo (un muerto), y en las localidades de Anjozorobe (centro, cuatro muertos) y Ambato-Boeny (un muerto) en la región de Boeny.

La mayoría se relacionan con el derrumbe de viviendas debilitadas por las fuertes lluvias y vientos, así como con situaciones de exposición extrema al frío en algunas comunidades aisladas.

Las autoridades informaron de la desaparición de otra persona y de que se contabilizaron siete heridos.

Hasta 66.415 personas repartidas en 15.467 hogares se vieron afectadas por el ciclón, y 23.712 tuvieron que ser desplazadas.

Asimismo, 12.023 viviendas quedaron inundadas, otras 1.408 dañadas y 1.829 completamente destruidas, y se concentran sobre todo en zonas bajas del país.

Un total de 30 distritos distribuidos en nueve regiones se vieron afectados por el ciclón Fytia.

En respuesta al desastre, el organismo ha puesto en marcha a sus equipos, empleando bombas de agua, embarcaciones y vehículos de rescate, además de suministrar agua y alimentos a las víctimas.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.

Entre febrero y marzo de 2023, Freddy, el ciclón más largo del que se tiene registro, causó la muerte de más de 1.200 personas en Malaui y casi 200 en Mozambique.

También afectó a más de 1,7 millones de personas en esas y otras zonas de la región como Zimbabue, Mauricio, Madagascar o la isla de la Reunión francesa. EFE

pa/cc