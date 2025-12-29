Aumenta a tres el balance de muertos por inundaciones en España

afp_tickers

1 minuto

Los equipos de búsqueda hallaron el lunes los cadáveres de dos hombres desaparecidos tras las inundaciones en el sur de España, informaron las autoridades, lo que eleva a tres el número de víctimas mortales.

La Guardia Civil española informó que el cadáver de uno de los fallecidos fue encontrado a unos tres kilómetros del lugar donde fue arrastrado el domingo por un río crecido cerca de la ciudad de Granada.

La televisión española indicó que el joven de 20 años fue arrastrado mientras intentaba cruzar el lecho del río en una motocicleta.

El cuerpo de otro hombre, cuya furgoneta había sido arrastrada por el agua, fue encontrado en la provincia de Málaga, según indicó el alcalde de la localidad de Alhaurín el Grande, Antonio Bermúdez.

El cuerpo del otro ocupante del vehículo ya había sido localizado el domingo.

Los dos fallecidos tenían algo más de 50 años y eran «amigos de toda la vida», según indicó Bermúdez.

La localidad decretó un día de luto oficial y canceló los actos previstos porque «nadie en Alhaurín en Grande tiene ánimo para celebrar nada en estas fechas», agregó el alcalde sobre unas Navidades «que serán inmensamente tristes y negras para la comunidad».

España se ha visto muy afectada en los últimos años por el cambio climático, lo que provocó olas de calor más prolongadas y episodios más frecuentes de lluvias torrenciales.

El país sigue profundamente marcado por las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este.

ds/rs/pc