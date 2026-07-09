Aumenta conexión aérea en Venezuela a la espera de la reparación del principal aeropuerto

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Caracas, 9 jul (EFE).- La mayoría de aerolíneas internacionales ha reanudado sus vuelos a Venezuela pero siguen operando en aeropuertos alternativos, a la espera de la reapertura del principal del país, Maiquetía, que se encuentra temporalmente inoperativo tras sufrir daños por los recientes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

El aeropuerto de la ciudad de Valencia -capital del estado Carabobo (norte)- se ha convertido en el principal nodo de contingencia con 64 frecuencias semanales, según un documento compartido a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

La panameña Copa Airlines tiene 21 viajes semanales desde Valencia a Panamá y la colombiana Avianca 14 a Bogotá. También tienen operaciones hacia Madrid las europeas Iberia (que retomó este jueves con dos vuelos semanales), Air Europa (4) y Plus Ultra (4). Este último también viaja una vez por semana a Tenerife.

Por su parte, TAP Air Portugal reanudará el próximo lunes, 13 de julio, sus vuelos a Venezuela de forma provisional al aeropuerto de Valencia. Las venezolanas Conviasa, Estelar, Rutaca, Turpial y la colombiana Wingo también vuelan a Valencia, indica el documento de la ALAV.

Por su parte, el aeropuerto de Barcelona (estado Anzoátegui) se ubica en el segundo lugar de actividad aérea con 25 vuelos semanales operados en conjunto por Laser (que lidera con 16 frecuencias a Miami, Madrid y Santo Domingo), Avior (tres a Bogotá y dos a Medellín), Copa (dos a Panamá) y Latam Airlines (dos a Bogotá).

A la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia (oeste), vuelan Avianca (siete a Bogotá) y Copa Airlines (seis a Panamá), mientras que American Airlines tendrá siete frecuencias semanales a Miami a partir del 14 de julio.

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por los daños que sufrieron sus instalaciones.

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela es de al menos 3.811, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el último balance oficial del miércoles.

Venezuela prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela de Maiquetía, informó el pasado lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria, quien inspeccionó los trabajos de recuperación del aeropuerto, anunció entonces un «plan inmediato para retomar a la brevedad» operaciones de aerolíneas comerciales, sin precisar cuándo tienen prevista la reanudación.

Rodríguez anunció el pasado sábado una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, aunque no precisó detalles sobre el plan, que estaría listo esta semana. EFE

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