Aumenta en casi 40% el consumo de los antidepresivos en Rusia
Moscú, 9 sep (EFE).- El consumo de fármacos antidepresivos ha aumentado en Rusia en casi un 40 % en lo que va de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, escribe hoy el diario Izvestia.
Según el medio, este año fueron vendidas 13 millones de cajas de antidepresivos, lo que representa un aumento del 36 % respecto a los primeros siete meses de 2024.
La mayor demanda de estos fármacos fue registrada en Moscú, San Petersburgo y la región de Moscú.
Según expertos, los rusos compran más antidepresivos a principio de la primavera, a finales del verano y a comienzos del otoño.
A la vez, los analistas señalan que la demanda de los antidepresivos sube cada año, una tendencia que se aceleró con la incertidumbre generada a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.EFE
mos/alf