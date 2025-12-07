Aumenta incertidumbre en Honduras a una semana de las elecciones por falta de resultados

Tegucigalpa, 7 dic (EFE).- A una semana de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre, Honduras sigue sin conocer todavía los resultados, cuyo recuento oficial no se actualiza desde el viernes, lo que aumenta la incertidumbre y aviva las denuncias de irregularidades.

El escrutinio se detuvo desde el pasado viernes sin que los hondureños supieran, sino hasta más de 24 horas después, que obedeció a «problemas técnicos», según declararon las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

Hall, consejera presidenta del CNE, dijo que quería «dejar muy claro» que ese organismo «tiene la voluntad firme de que la divulgación sea continua», pero que el fallo ha obedecido a «problemas técnicos ajenos al pleno» y «ajenos a nuestro equipo técnico, y propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia), para disminuir la incertidumbre» entre los hondureños.

El proceso electoral en Honduras también ha sido empañado por marcadas diferencias y agrias confrontaciones entre los tres consejeros del CNE, que son militantes de los tres partidos mayoritarios del país: el izquierdista Libertad y Refundación (Libre) y los conservadores y centenarios Nacional y Liberal.

Esas diferencias se vieron nuevamente reiteradas el sábado, cuando el consejero del partido Libre, Marlon Ochoa, no compareció ante la prensa con Hall y López, cuando por norma siempre deben hacerlo los tres, salvo algún imprevisto.

«El diseño preconcebido con el Consejo Nacional Electoral lastimosamente no ha sido posible por problemas técnicos ajenos a la voluntad de quienes tienen enfrente. Nosotros seguimos trabajando con vehemencia, mientras otros buscan municiones para desarmar el proceso y su legitimidad. Todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el Consejo Nacional Electoral, con empresas a las cuales deben adjudicarse», recalcó López.

Incertidumbre y mucha suspicacia

El escrutinio se detuvo el viernes con unos resultados oficiales preliminares del CNE con el 88,02 % de las actas escrutadas, que hasta entonces dejaron en el primer lugar al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura se imponía con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 votos (39,49 %).

La candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, quien apuesta por ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es tercera con 543.675 votos (19,30 %).

La parálisis del escrutinio ha generado mucha suspicacia entre los ciudadanos, los cinco partidos que participan en la contienda y observadores nacionales e internacionales.

El último recuento de votos del CNE, muy ajustado entre Asfura y Nasralla, también ha elevado las exigencias de verificación, escrutinio especial y revisión de actas, lo que prolonga la incertidumbre de un proceso que, incluyendo las elecciones primarias e internas que el 9 de marzo celebraron los partidos Libre, Nacional y Liberal, le cuesta a los hondureños alrededor de 4.000 millones de lempiras (alrededor de 150 millones de dólares).

Además, el lento escrutinio a una semana de las votaciones mantiene la tensión política en el país, con sectores pidiendo claridad, mayor celeridad, impugnaciones, incluso la anulación del proceso en la fórmula presidencial, como lo hizo el sábado el partido Libre a través de uno de sus apoderados legales.

El sábado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó «a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados».

«Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado», subrayó el organismo observador.

Otra muestra de los múltiples problemas en las elecciones generales de Honduras, es que, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso (este), sus habitantes están votando hasta hoy en unos comicios en los que podrán ejercer el sufragio unas 5.000 personas. EFE

