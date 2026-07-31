Aumenta la oposición al proyecto de inversión privada de la FIFA y la presión sobre Infantino

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La Confederación Asiática instó el viernes a la FIFA a reconsiderar su proyecto de apertura a la inversión privada ante el rechazo de la UEFA y la Concacaf, en una controversia que llevó a la dimisión del principal asesor de Gianni Infantino.

Carlos Cordeiro se suma así a la creciente oposición al proyecto, con un contundente mensaje en su despedida.

«Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente», explicó el exbanquero estadounidense en Linkedin.

Sin posicionarse claramente contra la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) – empresa abierta a inversión privada que quedaría encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA -, la AFC anunció apoyar la posición de UEFA y Concacaf, también opuesta al proyecto, con el objetivo de «proteger el Mundial».

El plan de la FIFA, presentado el martes para sorpresa general, ha sido muy criticado desde entonces, tanto por su contenido como por la forma de anunciarse.

La poderosa UEFA, que reúne a las 55 federaciones europeas y que acumula 7 de los últimos 10 títulos mundiales, amenazó el jueves «por unanimidad» con no participar en las próximas competiciones FIFA, incluidos los Mundiales, si no se renuncia al proyecto.

Concacaf, que reagrupa a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, «rechazó la propuesta». Las confederaciones africana (CAF) y oceánica (OCN) se mostraron menos críticas y pidieron a sus federaciones miembros que «examinaran» y «evaluaran» el proyecto.

– «División sin precedentes» –

«Teniendo en cuenta la posición manifestada por UEFA y Concacaf, además de las divisiones sin precedentes que han aparecido en el mundo del fútbol, la AFC considera que la FFE propuesta no puede, de forma realista, alcanzar el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante», destacó la instancia asiática, que representa a 46 federaciones miembros de la FIFA.

Para la AFC este proyecto «ha puesto en evidencia las debilidades fundamentales del proceso de consulta y toma de decisiones de la FIFA», y pidió a la institución mundial que proceda «de urgencia a una revisión de su marco de gobernanza».

Una sucesión de golpes que deja ya olvidadas las justificaciones que la FIFA dio en las primeras horas del viernes: «Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría», aseguró en un comunicado.

«La FIFA reconoce y respeta las opiniones y preocupaciones expresadas públicamente y reafirmamos nuestro compromiso para organizar una consulta abierta y democrática», para que cada federación «pueda pronunciarse en base a hechos probados», continuó la FIFA, que lamentó «información inexacta publicada en los medios de comunicación».

Si se crea la FFE, inversores privados podrían tener acciones de la misma, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20%, prometió la institución, que quiere recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra calculada sobre un valor estimado de FFE de 20.000 millones de dólares.

Entre los potenciales inversores los críticos revelaron la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, mandatario con quien Infantino ha mostrado su cercanía antes y durante el Mundial 2026.

– «Una especie de chantaje» –

FIFA asegura que mantendría el control exclusivo de esta empresa, así como «la autoridad exclusiva» sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o el reglamento.

Si el proyecto sale adelante, cada una de las 211 federaciones miembro podrían recibir un bonus extraordinario de 20 millones de dólares a principios de 2027, y la dotación para el período 2027-2030 pasaría de 8 a 20 millones de dólares.

«Es una especie de chantaje», destacó el viernes la presidenta de la Federación Noruega Lise Klaveness, valorando que la FIFA «no necesita ese dinero».

En cuanto a Infantino, el patrón del fútbol mundial insiste en que se trata de una «ocasión dorada para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial» ya que actualmente, en su opinión, «solo una parte demasiado débil del creciente valor comercial del fútbol llega a los actores de este deporte que más lo necesitan».

Infantino «es la persona equivocada» para dirigir la FIFA, valoró por su parte el primer ministro británico Andy Burnham, que definió la FFE como «una propuesta escandalosa».

FIFA solo lanzará el proyecto «si la mayoría de las asociaciones miembro decide apoyarlo», y las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre, según una carta enviada por Infantino a las 211 federaciones miembro, un «ultimatum» y «gobernanza mediante el miedo» en opinión de la UEFA.

Este apretado calendario se explica también por los plazos electorales para Gianni Infantino, que busca su reelección en marzo de 2027. Un proyecto ahora convertido en voto de confianza para el italosuizo, a día de hoy único candidato a la presidencia de la FIFA.

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