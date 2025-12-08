Aumenta ligeramente en Rusia el número de aviones averiados en tierra

Moscú, 8 dic (EFE).- Rusia registra un ligero aumento de aviones averiados mientras se encuentran en tierra debido a errores del personal y la obsolescencia de los equipos, informaron este lunes medios locales.

Según el diario Kommersant, el número de reclamaciones de seguros por recurrentes averías en aviones a causa de los recortes de personal, incompetencia y el envejecimiento de los equipos.

La única aseguradora que admite un crecimiento en el número de casos es AlfaStrakhovanie, que cubre aerolíneas que representan el 60 % del tráfico aéreo de pasajeros en Rusia, incluido el grupo Aeroflot.

Sobre todo aumentan los incidentes en comparación con 2023, a veces duplicándose, por casos tales como piezas sueltas, desgaste, colisiones con remolcadores y rampas y daños durante la carga de equipaje.

Sin embargo, las estadísticas no incluyen los casos en los que la aseguradora no indemnizó a sus clientes.

Lo que llama la atención al conjunto de las aseguradoras es «la recurrencia» de incidentes menores, tales como daños y abolladuras en escotillas, puertas o compartimentos de viaje, como afirma la empresa Smartavia.

«Registramos de tres a siete incidentes de este tipo al año, que generalmente no imponen restricciones al funcionamiento de la aeronave y se corrigen durante el mantenimiento rutinario», explicaron.

Por su parte, la aseguradora SOGAZ informa de un aumento significativo del gasto debido al incremento en los costes de reparación a causa de las sanciones impuestas por Occidente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Según AlfaStrakhovie, los costes se han triplicado en comparación con 2021 y señalan que algunos de los incidentes más costosos fueron problemas con los cierres de cubiertas de los motores del modelo de avión Sukhoi Superjet 100, que tuvieron lugar tres veces desde 2023.

Otros incidentes recurrentes son los daños a los motores de las aeronaves durante el transporte debido al incumplimiento de los procedimientos de carga o descarga.

«La proporción de este tipo de incidentes ha aumentado en los últimos años, ya que las aerolíneas han tenido que adquirir y reemplazar los motores por sí mismas, lo que no siempre resulta exitoso», señalan desde AlfaStrakhovie.

En la mayoría de casos, los accidentes ocurren por errores del personal por instalación incorrecta de equipos y maquinaria, la falta de atención o negligencia, señala Smartavia, quien lo adjudica a la capacitación insuficiente del personal debido a la alta rotación.

AlfoStrakhovie añade que también se debe a la escasez de personal, su baja cualificación y desgaste de equipos, que a menudo están obsoletos.EFE

