Aumentan a 17 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

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Madrid, 28 jun (EFE).- El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se eleva ya a 17, según los datos actualizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Asimismo, fuentes de la cartera de Exteriores indicaron este domingo que son 150 los españoles desaparecidos y 12 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

El miércoles, un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 afectó la zona norte de Venezuela y, por ahora, la cifra de fallecidos se eleva a 1.450, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Según este último balance, hay 3.150 personas heridas y 12.721 familias damnificadas, además de 774 edificios afectados o colapsados. EFE

esv/ie/acm