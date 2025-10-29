Aumentan a 20 los muertos en Haití por las lluvias del huracán Melissa

1 minuto

Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- Al menos veinte personas han muerto y 10 están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescates han recuperado veinte cuerpos, mientras siguen la búsqueda de diez personas reportadas como desaparecidas.EFE

mf/gf/ads