Aumentan a 20 los muertos en Haití por las lluvias del huracán Melissa

1 minuto

Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- Al menos veinte personas han muerto y diez están desaparecidas en Petit-Goâve, en el sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescates han recuperado veinte cuerpos, mientras sigue la búsqueda de diez desaparecidos.

De acuerdo con Pierre, otras diez personas han resultado heridas por la situación causada por Melissa, que el martes tocó tierra en Jamaica y la pasada madrugada en Cuba.

Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa ocasionó tres muertos y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según datos ofrecidos por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el lunes a EFE, más de 2.000 personas en Haití habían sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, tras verse afectadas por las lluvias asociadas a Melissa.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300.000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura. EFE

