Aumentan a 217 los muertos por la ofensiva aérea en Líbano y los heridos rozan los 800

Beirut, 6 mar (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace cinco días contra el Líbano aumentó este viernes a 217 y el de heridos roza ya los 800, lo que supone un fuerte aumento de las víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la campaña de bombardeos la madrugada del pasado lunes, han muerto 217 personas y otras 798 han resultado heridas en diferentes regiones del país, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.EFE

