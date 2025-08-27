Aumentan a 22 los muertos por el bombardeo israelí contra el Hospital Naser en sur de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 27 ago (EFE).- El número de personas asesinadas en el bombardeo israelí el lunes contra el Hospital Naser, en el sur de Gaza, aumentó a 22 después de que dos palestinos sucumbieran a sus heridas.

«El número de muertos por la masacre perpetrada por la ocupación contra el Complejo Médico Naser, el 25 de agosto de 2025, asciende a 22, tras la muerte de dos mártires más a causa de sus heridas», detalló el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, sin identificar a las víctimas.

El camarógrafo Hussam al Masri, que trabajaba para Reuters, murió en un primer bombardeo contra las escaleras de incendio de la última planta del Naser, desde donde retransmitía en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.

Entre los muertos hay en total cinco periodistas -entre ellas una fotógrafa que colaboraba con AP y un videógrafo de Al Jazeera-, pero también un estudiante de último año de medicina, tres empleados administrativos del hospital y un rescatista de la Defensa Civil.

Según el Ejército israelí, las tropas atacaron con el fin de destrozar una supuesta «cámara de Hamás».

Mohamed Sakar, director de enfermería del Naser negó este miércoles que hubiera una «cámara oculta» en el edificio atacado y afirmó que allí solo había las cámaras de los periodistas que usaban ese punto para grabar.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, urgió ayer examinar «en mayor profundidad» quién dio la autorización previa al ataque, incluyendo la munición aprobada y el proceso de toma de decisiones sobre el terreno. EFE

pms/mt/jgb