Aumentan a 294 los muertos por la ofensiva aérea en Líbano y los heridos superan el millar

1 minuto

Beirut, 7 mar (EFE).- El balance de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 294 desde su inicio el lunes y el de heridos supera el millar, después de que 41 personas perdieran la vida de madrugada en un ataque de Israel en el este del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado de que desde el comienzo de la ofensiva aérea hace seis días han muerto 294 personas y otras 1.023 han resultado heridas en diferentes puntos del país.EFE

njd/jlp

(foto)(vídeo)