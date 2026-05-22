Aumentan a 3.111 los muertos y a 9.432 los heridos por los ataques israelíes contra Líbano

1 minuto

Beirut, 22 may (EFE).- El número de fallecidos por la campaña de ataques israelíes iniciada hace cerca de tres meses contra el Líbano aumentó este viernes a 3.111 y el de heridos a 9.432, mientras continúa la violencia pese al cese de hostilidades acordado entre ambos países.

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo han muerto 3.111 personas y otras 9.432 han resultado heridas en diferentes partes del país.

Mientras tanto, continúan los bombardeos contra el sur del país, donde desde anoche perdieron la vida al menos seis paramédicos en dos ataques israelíes, uno de ellos dirigido de forma deliberada contra un centro de ambulancias.

La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

El cese de hostilidades, mediado por Washington, ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que el grupo chií libánes Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado israelí a partir del quinto día de la tregua. EFE

njd/nvm