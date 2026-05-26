Aumentan a 3.213 los muertos en casi tres meses de conflicto en el Líbano

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Beirut, 26 may (EFE).- El número de fallecidos en casi tres meses de ataques israelíes contra el Líbano aumentó este martes a 3.213, 28 más que la víspera, después de que el Estado judío intensificara desde anoche los bombardeos aún en marcha pese al alto el fuego entre ambos países.

«El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 26 de mayo es el siguiente: 3.213 muertos y 9.737 heridos», informó en un breve comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública.

El lunes, el departamento había situado el total de víctimas en 3.185 fallecidos y 9.633 heridos.

La peor masacre ocurrida en las últimas 24 horas tuvo lugar a última hora del lunes en la localidad suroriental de Mashghara, donde murieron once personas, entre ellas dos menores, y otras 15 resultaron heridas, en un balance que la oficina gubernamental considera todavía preliminar.

Según la prensa hebrea, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría ordenado anoche intensificar su ofensiva contra el Líbano, que continúa pese al alto el fuego acordado hace casi cinco semanas por ambos países y a la inmediatez de una ronda de diálogo prevista para este viernes.

En este contexto, Israel aseguró este martes haber atacado alrededor de un centenar de objetivos de Hizbulá en el este y sur del país. EFE

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