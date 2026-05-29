Aumentan a 3.324 los muertos en el Líbano tras los últimos ataques de Israel

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El Cairo, 29 may (EFE).- El número de fallecidos en casi tres meses de ataques israelíes contra el Líbano aumentó este viernes a 3.324, después de que el Estado judío atacara nuevamente en la víspera varias localidades del sur del país mediterráneo, pese al alto el fuego entre ambos países.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés anunció en esta jornada que «el número acumulado de víctimas de los ataques en curso entre el 2 de marzo y el 28 de mayo ha llegado a 3.324 muertos y 10.027 heridos».

Este balance llega en la misma jornada en la que delegaciones militares de Israel y del Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono, en Washington, para negociar una salida al conflicto con mediación de Estados Unidos.

Israel mató el jueves a decenas de personas en el sur del Líbano, sobre todo en los distritos de Sidón, Nabatieh y Tiro, tras intensos bombardeos del día anterior, pese a la celebración de Aíd al Adha, la fiesta del sacrificio musulmana.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa. EFE

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