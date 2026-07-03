Aumentan a 30 los españoles fallecidos en Venezuela y a 155 los desaparecidos

Compartir

1 minuto

(Actualiza el número de muertos y desaparecidos españoles)

Madrid, 3 jul (EFE).- Los españoles fallecidos a causa de los dos terremotos ocurridos la semana pasada en Venezuela son al menos 30, mientras que el número de desaparecidos llega a 155, según los últimos datos provisionales aportados este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Otros 11 están localizados bajo los escombros y centran los trabajos de los rescatistas.

Exteriores insistió en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas y pidió a los españoles que se encuentran en Venezuela que las utilicen.

Hasta el momento, la sala de crisis ministerial ha atendido 1.022 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se añaden a las 1.497 que ha respondido el consulado.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas se han volcado desde España para ayudar a los damnificados y, hasta el momento, se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con personal y material de ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de suministros de primera necesidad.

Entre la ayuda enviada figura el Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias. Instalará un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Los seísmos han causado hasta ahora unos 2.600 muertos y más de 12.000 heridos. EFE

alr/ram/jl/mgr