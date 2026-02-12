Aumentan a 36 los muertos por el paso del ciclón tropical Gezani en el este de Madagascar

Nairobi, 12 feb (EFE).- La cifra de personas fallecidas tras la llegada del ciclón tropical Gezani a la costa este de Madagascar este martes por la mañana ha aumentado de 31 a 36, informó este jueves la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

Según datos del organismo publicados en su cuenta de la red social Facebook, también se notificaron 374 heridos y seis desaparecidos en cinco regiones y 18 distritos del país insular.

La mayoría de los fallecidos se concentran en Toamasina (32), segunda ciudad más grande de Madagascar, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños del 80 por ciento; mientras que el resto de muertes se dieron en Ambatondrazaka (dos), Anjozorobe (uno) y Brickaville (uno).

Hasta 257.222 personas se vieron afectadas, y 8.852 se encuentran desplazadas como consecuencia de ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora.

El temporal también hizo que 11.890 viviendas se inundasen, otras 37.253 sufrieran daños y hasta 17.890 quedasen totalmente destruidas.

Como consecuencia de las «graves y lamentables pérdidas» sufridas en el país por el paso del ciclón tropical Fytia y de Gezani, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

«Se constataron daños importantes, especialmente la destrucción de infraestructuras del Estado y de numerosas viviendas, la interrupción del transporte, el deterioro de carreteras, la devastación de arrozales debido a las inundaciones, así como daños en escuelas y centros de salud», señaló el Consejo de Ministros en un comunicado compartido por la BNGRC.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia, que hizo lo propio el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, lo que dejó 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.

El Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique prevé que Gezani toque tierra en África austral este viernes por la noche, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas. EFE

