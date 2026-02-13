Aumentan a 40 los muertos por el impacto del ciclón tropical Gezani en Madagascar

3 minutos

Nairobi, 13 feb (EFE).- Al menos 40 personas murieron en Madagascar tras la llegada el martes del ciclón tropical Gezani a la costa este del país insular, según informó este viernes la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC).

El número de fallecidos supone dos más que en el anterior informe, y el organismo notificó en su cuenta de la red social Facebook que hay 427 heridos y seis desaparecidos en las cinco regiones y 23 distritos afectados, donde se abrieron 48 centros para asistir a la población.

La mayoría de muertes se concentran en Toamasina (32), la segunda ciudad más grande de Madagascar, donde tocó tierra el ciclón con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80 por ciento de la ciudad.

El resto de muertes se dieron en Toamasina I (dos), Ambatondrazaka (dos), Anjozorobe (uno), Brickaville (uno), Ankazobe (uno) y en Manjakandriana (uno).

Hasta 269.407 personas se vieron afectadas, y 16.318 se encuentran desplazadas como consecuencia de ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora.

El temporal provocó que 14.330 viviendas se inundasen, 37.430 sufrieran daños y otras 18.797 fuesen totalmente destruidas.

El BNGRC publicó también un mensaje del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien mostró este viernes su solidaridad con la población de Madagascar y solicitó la movilización de recursos para darle apoyo.

«Solidaridad con el pueblo malgache, que sufre las consecuencias de varios ciclones. He solicitado la movilización de recursos franceses para apoyar a la población», indicó el mandatario francés en su cuenta de la red social X.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, con un saldo final de 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.

Como consecuencia del temporal, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

En respuesta a los dos ciclones tropicales, las Naciones Unidas han desbloqueado cinco millones de dólares estadounidenses a través del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU, informó el BNGRC en un comunicado.

Unos dos millones serán destinados a 30,000 personas en los distritos más afectados de la región y los otros tres millones de dólares para respuestas de prevención.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres (INGD) de Mozambique prevé que Gezani toque tierra en África austral este viernes por la noche, por lo que las autoridades han activado medidas preventivas. EFE

pmc/pa/cc