Aumentan a 44 los muertos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años

4 minutos

Hong Kong, 27 nov (EFE).- El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 44 fallecidos, más de 80 heridos y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia.

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en las últimas tres décadas

El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior.

En apenas 43 minutos el Departamento de Bomberos elevó la alarma del nivel 1 al 4 y cuatro horas después alcanzó el grado máximo 5, el más alto de la escala local, un nivel solo activado en dos ocasiones anteriores en la historia reciente de Hong Kong.

Hasta el momento se han controlado los incendios en cuatro de los siete edificios, donde hay desplegados casi 900 efectivos que avanzan piso por piso apoyados por cuatro plataformas aéreas y 26 equipos especializados.

Según el director de los Bomberos de Hong Kong, Andy Yeung, el poliestireno empleado para sellar ventanas y las lonas de los andamios actuó como acelerante, propagando vertical y horizontalmente las llamas a través de pasillos y fachadas.

Hasta la medianoche, habían sido trasladadas a hospitales 81 personas, de las que 45 permanecen en estado grave o crítico y 36 fueron atendidas por heridas de diversa consideración.

La Autoridad Hospitalaria de la excolonia ha activado el protocolo de emergencia mayor en nueve centros, con refuerzo especial en las unidades de quemados de tres hospitales: Prince of Wales, Alice Ho Miu Ling Nethersole y North District.

En la madrugada del jueves, agentes de la Región Norte de Nuevos Territorios detuvieron bajo la acusación de homicidio imprudente a tres personas relacionadas con la empresa contratista Prestige Construction & Engineering Co Limited: dos directores y un consultor de ingeniería, arrestados en Ngau Tau Kok, Tai Po y San Po Kong respectivamente.

La superintendente principal Eileen Chung indicó que “la policía tiene motivos para creer que los responsables incurrieron en negligencia grave que facilitó la rápida extensión del fuego y causó numerosas víctimas mortales”.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, compareció de madrugada en el Hospital Prince of Wales tras visitar el centro comunitario habilitado para los afectados y anunció la paralización inmediata de toda la campaña pública de las elecciones al Consejo Legislativo previstas para el 7 de diciembre.

“Una elección es importante, pero ahora lo primordial es controlar el incendio y apoyar a los damnificados”, declaró, sin confirmar aún si los comicios serán aplazados.

Horas antes, el presidente chino, Xi Jinping, emitió un comunicado difundido por la cadena estatal CCTV en el que expresó sus condolencias y ordenó “esfuerzos totales” para minimizar las pérdidas humanas y materiales.

Las autoridades recogerán muestras de los materiales de andamiaje para verificar su cumplimiento con la normativa ignífuga y han prometido inspecciones inmediatas en redes y lonas de obras similares en toda la región.

A primera hora de la mañana persisten columnas de humo en varios niveles y el olor a plástico quemado impregna la zona, donde aún caen ocasionalmente cenizas incandescentes.

La catástrofe supera en víctimas mortales al fuego registrado el 20 de noviembre de 1996 en el edificio comercial Garley, en Jordan (Kowloon), que dejó 41 fallecidos y 81 heridos y que hasta ahora era considerado el peor siniestro en un edificio de Hong Kong en tiempos de paz. EFE

msc/lcl/rrt

(foto) (vídeo)