Aumentan a 47 los muertos por los ataques israelíes en el Líbano pese a la tregua

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Sidón (Líbano), 19 jun (EFE).- La cifra de muertos por los ataques israelíes lanzados desde la medianoche de este viernes contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 47, mientras que la de los heridos alcanzó los 97, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al país mediterráneo. EFE

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