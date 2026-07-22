Aumentan a 5.346 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que golpeó Venezuela hace casi un mes subió a más de 5.300, según el balance más reciente publicado el martes por las autoridades.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el 24 de junio el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas.

Hasta ahora han muerto 5.346 personas, según el reporte diario que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publica en su cuenta de Telegram.

La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el balance oficial.

En La Guaira, considerada la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios continúan las labores para encontrar los cuerpos de los fallecidos que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Al menos 23.122 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras, en algunos casos sin acceso a agua corriente ni baños portátiles.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó el lunes apartamentos en un complejo de viviendas sociales en Caracas a unas 200 familias que quedaron sin hogar. Prometió entregar 4.000 viviendas este año a los afectados.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. Algunas proyecciones apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

El desastre afectó a unos 856 edificios y causó el colapso de 190. Unas 6.452 personas fueron rescatadas de los escombros.

Hasta la fecha han ocurrido 1.405 réplicas, según el boletín.

afc/atm/cr