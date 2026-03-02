Aumentan a 52 los muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano

Beirut, 2 mar (EFE).- El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada este lunes contra el Líbano asciende ya a 52 y el de heridos se mantiene en 154, mientras continúan los ataques contra diferentes áreas del país, incluidos los suburbios de Beirut.

Desde su comienzo la madrugada de este lunes, las acciones lanzadas por el Estado judío han causado 52 muertos y 154 heridos, según un informe de la Unidad de Gestión de Desastres difundido por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

A lo largo de la jornada, Israel alcanzó diversas zonas del sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y el extrarradio capitalino del Dahye, algunas de cuyas explosiones se pudieron escuchar en buena parte de Beirut.

La ofensiva aérea provocó el desplazamiento de 28.586 personas a unos 168 albergues habilitados por las autoridades, 92 de los cuales todavía tienen capacidad para recibir a más desplazados y permanecen abiertos para nuevas llegadas, de acuerdo con el informe de la oficina de Desastres.

Se cree que muchos más podrían haber huido de las regiones atacadas, pero se habrían refugiado en segundas residencias, casas de familiares o viviendas de alquiler.

Por su parte, la ministra de Asuntos Sociales, Hanine al Sayed, explicó que un gran número de personas todavía están atrapadas en atascos en las carreteras.

La campaña de bombardeos comenzó después de que el grupo chií libanés Hizbulá atacara el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Esta es la peor oleada de ataques desde la entrada en vigor de aquel cese de hostilidades, que puso fin a más de un año de conflicto entre Israel y Hizbulá. EFE

