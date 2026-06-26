Aumentan a 589 los muertos en Venezuela, que acelera búsqueda de supervivientes

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Con equipos pesados o con sus propias manos, rescatistas y voluntarios buscan el viernes a supervivientes del doble terremoto en Venezuela que causó oficialmente 589 muertos, y miles de desaparecidos según estimaciones.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar, anunció este viernes la ONU. Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros.

En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado, según un directo de AFP TV. «Silencio absoluto», grita de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. «Una linterna, una linterna», dice otro.

El balance oficial de muertos subió de 235 el jueves a 589 el viernes por la mañana, indicó la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles transmitida por la televisión estatal. La cifra de heridos fue revisada a 2.980 personas, contra unas 4.300 mencionadas el jueves.

Pero en redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos. En un portal de internet creado por venezolanos para ayudar en la búsqueda figuran casi 50.000 personas que sus allegados no han podido contactar.

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

– «Está ahí» –

En La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo, algunos residentes tratan ellos mismos de liberar a sus familiares sepultados.

«Está ahí», solloza Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros.

Su abuela Amparo, desesperada, intenta incluso retirar las ruinas con sus propias manos en busca de su hijo. «Son muchas rocas y con las manos no se puede», dice después, impotente.

La presidenta Rodríguez, que en enero asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira, a la que declaró «zona de desastre».

La AFP constató saqueos en la zona. «No es momento de saquear, es momento de poner ley», dijo Argenis Méndez, un afectado de la zona que lamenta la escasez de recursos de rescates.

«Las autoridades no sirven, no sirven, porque aquí deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen ahí», agregó.

– «Tengo a mi hija desaparecida» –

Países como España, Portugal y China anunciaron la muerte de connacionales, así como desaparecidos. España informó de 4 muertos y 99 desaparecidos. Portugal dio parte de 9 muertos y 56 ciudadanos a los que no pudo localizar.

Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

«Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo», dijo en La Guaira Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Rita Gómez, de 60 años, viajó toda la noche de Maracaibo a Caracas al ver en redes sociales el edificio donde vivía su hija, que quedó destruido.

Estoy «confiando en Dios de que la puedan conseguir con vida», dijo.

En un muro, la foto de un niño de 6 años. «Desaparecido terremoto», se lee junto a su nombre y teléfono de contacto. Última ubicación: La Guaira.

– «Vengan a ayudar» –

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado pidió la liberación de «todos los presos políticos», tanto civiles como militares, «para que puedan ser recibidos por sus familias en estas horas trágicas».

Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus «nuevos y grandes amigos», Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para «supervisar» las operaciones para salvar vidas y prestar «asistencia humanitaria en las zonas afectadas».

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Otras naciones como España, Alemania, Italia, China e India también prometieron mandar equipos.

El primer sismo ocurrió a las 18H04 locales (22H04 GMT) del miércoles, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto.

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