Aumentan a 687 los muertos y a 1.774 los heridos por la campaña aérea israelí en el Líbano

1 minuto

Beirut, 12 mar (EFE).- El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada el 2 de marzo contra el Líbano aumentó este jueves a 687 y el de heridos a 1.774, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, parte del Ministerio de Salud Pública.

En las últimas 24 horas, diferentes ataques perpetrados por Israel contra el sur y el este del país, así como Beirut y sus alrededores, causaron el fallecimiento de 53 personas y heridas a otras 188, según el último informe de la oficina gubernamental.

De acuerdo con sus datos, entre los 687 fallecidos desde el inicio de los bombardeos hay 98 niños, mientras que también 304 de los 1.774 heridos son menores.

Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra el Líbano desde el 2 de marzo, cuando el grupo chií libanés Hizbulá comenzó también una serie de ataques de alcance limitado contra el norte del Estado judío, que anoche intensificó con el lanzamiento de decenas de proyectiles y drones.

La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) expresó su preocupación por la «seria escalada» registrada durante la noche, con el lanzamiento de unos 120 proyectiles hacia Israel y otros tantos ataques de artillería contra el territorio libanés, además siete ataques aéreos israelíes.

Esta madrugada, tuvo lugar asimismo el peor ataque hasta la fecha dentro de Beirut, donde murieron doce personas y 28 más resultaron heridas en la zona de la playa capitalina, Ramlet al Baida. EFE

njd/mgr

(foto)(vídeo)