Aumentan a 89 los portugueses y lusodescendientes desaparecidos en Venezuela tras seísmos

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Lisboa, 29 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el número de ciudadanos portugueses y lusodescendientes que permanecen en paradero desconocido tras los seísmos en Venezuela asciende a las 89 personas, seis más respecto al último parte de la víspera.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que entre los desaparecidos hay 52 hombres y 37 mujeres.

Por otro lado, la misma fuente confirmó que se mantiene la cifra de 53 portugueses y lusodescendientes fallecidos por los terremotos, de ellos ocho menores.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.EFE

cch/crf