Aumentan a al menos 18 los muertos en ataques israelíes contra el sur del Líbano

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Beirut, 19 jun (EFE).- La cifra de muertos en ataques que Israel ha lanzado en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano aumentó a 18 y otras 33 personas resultaron heridas, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, que fija un cese de hostilidades también en el país mediterráneo.

La acción más sangrienta tuvo lugar en la población de Harouf, con al menos siete muertos y diez heridos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que indicó que se trata de un balance preliminar.

También los ataques tuvieron como objetivo las poblaciones de Doueir, con al menos tres muertos, la misma cifra que en Al Sharqiyah; al tiempo que en Al Qatrani y en Jesbshit perdieron la vida dos personas y en Al Abbasiya, hubo otro muerto, según el comunicado del ministerio, que tildó los ataques israelíes desde la medianoche hasta esta mañana como «intensos», y que «impiden la evacuación de los fallecidos y heridos».

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa indicó que alrededor de las 3:00 hora local (00.00 GMT), ataques aéreos israelíes tuvieron como blanco el barrio de Baydar, en Harouf; mientras que en Doueir el objetivo fue un edificio residencial en el barrio de Al Tarbiya wal Taalem.

Por otro lado, entre los fallecidos en Al Sharquiyah hay un miembro de la Defensa Civil, según informó en un comunicado la entidad, que lamentó la muerte del identificado como Mahoud Jaafar Shuaib, junto a su familia -sin precisar la cifra- como consecuencia de la «agresión israelí».

Estos bombardeos se producen durante unas horas en las que el grupo chií libanés Hizbulá ha reivindicado dos ataques contra tropas israelíes que intentaron avanzar en el sur del Líbano, en el marco de su invasión en el país árabe.

Hasta el momento, Israel no ha reaccionado ante esta información.

Estos choques tienen lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer, jueves, que el Ejército mantendrá la «zona de seguridad» en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará «mientras las necesidades de seguridad así lo exijan».

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró esta semana que el «límite para las negociaciones» entre Israel y el Líbano debe ser «la seguridad mutua», y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para «expulsar» al Estado judío y restaurar la soberanía. EFE

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