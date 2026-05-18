Aumentan a cinco los fallecidos por la caída de una camioneta a un río en China

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Pekín, 18 may (EFE).- Las autoridades chinas elevaron este lunes a cinco el número de fallecidos y mantuvieron en otros cinco la cifra de desaparecidos tras la caída de una camioneta a un río en el condado de Huanjiang, ubicado en la región sureña de Guangxi, informaron medios estatales.

Según la agencia oficial Xinhua, los equipos de rescate localizaron hacia las 17.00 hora local (09.00 GMT) el cuerpo sin vida de una mujer en un tramo aguas abajo del lugar del accidente, ocurrido el pasado sábado por la noche.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:08 hora local (13:08 GMT), cuando una camioneta que transportaba a quince personas cayó al agua al cruzar un puente de bajo nivel en una aldea de la zona.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han localizado a diez de los ocupantes del vehículo: cinco fueron rescatados con vida y otros cinco muertos.

Las labores de búsqueda de los cinco desaparecidos continúan, sin que las autoridades hayan ofrecido más detalles sobre las causas del accidente o el estado de las operaciones. EFE

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