Aumentan a cinco los muertos tras el choque entre un autobús y una camioneta en Honduras

Compartir

2 minutos

Tegucigalpa, 7 jul (EFE).- El número de víctimas mortales por la colisión entre un autobús de pasajeros y una camioneta tipo pick-up en el norte de Honduras aumentó a cinco tras el fallecimiento de una mujer que permanecía hospitalizada, informó este martes una fuente oficial.

La última víctima fue identificada como Nora Cruz, quien falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, debido a las graves heridas sufridas en el accidente, ocurrido el pasado domingo en el departamento de Yoro (norte), según un informe del nosocomio estatal.

El accidente se registró en el municipio de Morazán, donde el autobús en el que viajaba Cruz chocó contra la pick-up y volcó por causas que las autoridades aún investigan.

Las otras cuatro víctimas mortales son Santos Luciano Rivera, Delmis Suyapa Ramos, su hija de 5 años, y José Manuel Hernández, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares este lunes.

La Policía Nacional de Honduras indicó que el conductor del autobús, cuya identidad no se ha divulgado, permanece ingresado en un hospital estatal bajo custodia policial mientras se determinan las responsabilidades del caso.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muerte violenta en el país centroamericano, superados solo por los homicidios, según datos oficiales.

En lo que va de 2026, más de un millar de personas han perdido la vida en las carreteras hondureñas en accidentes atribuidos principalmente al exceso de velocidad, la imprudencia al volante, el consumo de alcohol y los fallos mecánicos, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). EFE

ac/cpy