Aumentan a nueve los heridos en el sur de Japón por el paso del tifón Jangmi

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Tokio, 2 jun (EFE).- Las autoridades de Japón informaron este martes de que aumentaron a nueve los heridos por el paso del tifón Jangmi por la prefectura de Okinawa, en el sur del archipiélago nipón, mientras avanza hacia la isla principal del país.

El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, aseguró en una rueda de prensa que los heridos tienen pronóstico leve y agregó que hay varios edificios con daños parciales, inundaciones de carreteras y caída de objetos y árboles.

Además, cerca de 48.000 hogares de las prefecturas de Kagoshima y Okinawa se encuentran sin suministro eléctrico.

En cuanto al transporte, se cancelaron alrededor de 330 vuelos y más de 60 rutas marítimas, y se prevé la suspensión de las operaciones en cerca de una veintena de líneas de tren.

En este contexto, se emitió una orden de evacuación para toda la ciudad de Miyazaki, capital de la prefectura homónima, en la que residen más de 400.000 habitantes, según la cadena de televisión NHK.

A primera hora de la mañana, el sexto tifón de la temporada se encontraba al oeste de la sureña isla de Amami-Oshima y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de unos 25km/h, acompañado de ráfagas de viento de hasta 90km/h.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) espera que el tifón continúe avanzando hacia la isla principal de Japón, golpeando áreas como Nagoya o la capital nipona, Tokio, el miércoles.

El organismo ha advertido sobre fuertes vientos e intensas lluvias, con probabilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos de ríos en los próximos días. EFE

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