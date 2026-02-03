Aumentan a nueve los muertos por el paso del ciclón tropical Fytia en Madagascar

Nairobi, 3 feb (EFE).- La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes de Madagascar (BNGRC, por sus siglas en francés) elevó este martes a nueve el número de víctimas mortales como consecuencia del paso este fin de semana del ciclón tropical Fytia, que atravesó el país insular de oeste a este y afectó a casi 70.000 personas.

Según los últimos datos del organismo, recogidos por medios locales, las dos nuevas personas fallecidas pertenecen al municipio noroccidental de Soalala, en la región de Boeny, donde la tormenta tocó tierra el sábado.

El resto de víctimas mortales se registraron en la capital, Antananarivo, y en las localidades de Anjozorobe (centro), Ambato-Boeny (norte) y Soalala.

La mayoría se relacionan con el derrumbe de viviendas debilitadas por las fuertes lluvias y vientos, así como con situaciones de exposición extrema al frío en algunas comunidades aisladas.

Las autoridades denunciaron la desaparición de otra persona que «aún no fue encontrada» y que «fue arrastrada por las aguas del río Mahamavo», situado en el municipio de Ambalakida, en Boeny, e informaron de que otras siete personas resultaron heridas.

Hasta 63.930 personas repartidas en 14.962 hogares se vieron afectadas por el temporal, y 23.712 tuvieron que ser desplazadas, de las que un 78 % se hospedaron en alojamientos temporales, y el otro 22 % en casas de familiares o vecinos.

Los datos provisionales muestran 11.532 viviendas inundadas, otras 1.408 dañadas y 1.804 completamente destruidas, y se concentran sobre todo en zonas bajas del país.

En el sector educativo se registraron 98 aulas con techos parcialmente dañados, 49 clases parcialmente destruidas y 44 aulas completamente destruidas, lo que genera preocupación por interrupciones prolongadas de la actividad escolar en varios distritos tan solo unas semanas antes de reanudar las clases.

Un total de 30 distritos distribuidos en nueve regiones se vieron afectados por el ciclón Fytia.

Además, la BNGRC emitió en su cuenta de la red social Facebook un aviso de alerta roja por inundación en los municipios de Ampahitrosy, Soalandy, Ankadiovoribe, Ampanefy, Soavina y Anosizato Andrefana, todos ellos en la céntrica región de Analamanga.

En respuesta al desastre, el organismo ha puesto en marcha a sus equipos, empleando bombas de agua, embarcaciones y vehículos de rescate, además de suministrar agua y alimentos a las víctimas.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.

Entre febrero y marzo de 2023, Freddy, el ciclón más largo del que se tiene registro, causó la muerte de más de 1.200 personas en Malaui y casi 200 en Mozambique.

También afectó a más de 1,7 millones de personas en esas y otras zonas de la región como Zimbabue, Mauricio, Madagascar o la isla de la Reunión francesa. EFE

