Aumentan a trece los muertos tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón

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(Actualiza con más detalles)

Tokio, 29 jul (EFE).- El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sur de Japón aumentó a trece, según confirmó este miércoles la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, mientras continúa la búsqueda de supervivientes.

«Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo», declaró la jefa del Gobierno japonés a los medios, desde su oficina en Tokio, antes de señalar que se desplegaron «todos los recursos disponibles».

Takaichi aseguró que, desde el momento en que ocurrió el sismo, el Ejecutivo actuó con la máxima celeridad para evaluar la dimensión de los daños, en estrecha coordinación con los ministerios y organismos competentes.

La primera ministra destacó que además de las víctimas humanas se registraron colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial. Además, se produjeron cortes en el suministro de electricidad y agua.

En medio de las jornadas de calor extremo, Takaichi pidió a la población y al personal involucrado que tome todas las precauciones necesarias para prevenir golpes de calor durante las labores de rescate.

Operaciones de rescate

Previamente, las autoridades locales habían informado de tres muertos, incluidos dos fallecidos por la explosión y colapso de un centro comercial situado en la localidad de Kashima, donde los servicios de emergencia están buscando a alrededor de una decena de desaparecidos.

Durante la madrugada, ocho personas fueron rescatadas bajo los escombros del centro comercial operado por Aeon, según la cadena de televisión NHK, que elevó a más de doscientas las personas que recibieron atención médica en varios hospitales de la zona.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, informó de que el número de militares que están participando en las labores de respuesta al terremoto en la zona aumentó a alrededor de 4.600, de los cuales 170 están involucrados en las operaciones de rescate en el centro comercial parcialmente derrumbado.

Además, decenas de Bomberos y ambulancias se encuentran en la planta de Nippon Paper Industries de Yatsushiro, en busca de nueve personas que están atrapadas, después de que la chimenea de la fábrica papelera se partiera por la mitad y se derrumbara.

El terremoto se registró a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami y alertó de réplicas en los próximos días.

El temblor alcanzó el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y es la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 que dejó unos cuatrocientos muertos.

El sismo ha causado importantes daños materiales, según las autoridades, que incluyen graves deformaciones y daños en la principal autopista de la isla japonesa de Kyushu, así como el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto y la puerta del santuario de Yatsushiro, declarado bien de importancia cultural de la prefectura. EFE

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