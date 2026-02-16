Aumentan a tres los departamentos en Francia en alerta máxima por las riadas

París, 16 feb (EFE).- Las autoridades francesas pusieron este lunes en nivel de alerta roja por las crecidas de los ríos al departamento de Maine-et-Loire (oeste), que se suma a los de Gironda y Lot-et-Garonne (suroeste), en vigilancia máxima desde el pasado jueves por riadas sin precedentes.

En Maine-et-Loire, el servicio meteorológico estatal Météo-France situó el riesgo, en especial, en la zona de Angers, por la coincidencia de una crecida en la parte alta del Loira, el río Vienne y los afluentes de la cuenca del Maine.

Para las zonas afectadas del suroeste, donde ha habido que evacuar a unas 1.600 personas, la prefectura de Gironda señaló que, tras cinco días en alerta máxima, se ve un decrecimiento «muy ligero y lento» de las riadas en torno al Garonne, pero advirtió de que podrían registrarse rebrotes en los próximos días.

«Llevamos treinta y un días seguidos con crecidas. Es algo que nunca habíamos visto. Desde 1959, nunca habíamos visto los suelos tan saturados de agua como ahora», afirmó la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, durante una visita a Gironda este lunes.

Las crecidas también ocasionaron perturbaciones del tráfico ferroviario hoy, en conexiones como la de Toulouse-Montaubau, Angers-Nantes o Bayona-Dax, con retrasos y suspensiones.

Francia acumula dos meses consecutivos de lluvias y 30 días con varios departamentos en alerta por diferentes fenómenos meteorológicos, un récord desde que existen registros de este tipo en el país. EFE

