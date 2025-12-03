Aumentan las fisuras en los partidos que sostienen el Gobierno francés por el presupuesto

París, 3 dic (EFE).- Las fisuras entre los partidos de centro y de derechas que sostienen al Gobierno francés del primer ministro, Sébastien Lecornu, se agudizan a cuenta del debate en el Parlamento de los presupuestos, que son un elemento clave para su continuidad.

El presidente de Los Republicanos (LR, el partido de la derecha tradicional), Bruno Retailleau, pidió este miércoles al Ejecutivo que recurra a un dispositivo constitucional, el artículo 49.3, para adoptar por decreto el proyecto original de los presupuestos, en lugar de aceptar las enmiendas que se han ido votando durante la tramitación parlamentaria, y que a su juicio lo han desfigurado.

En una entrevista a la emisora Sud Radio, Retailleau, señaló que el Gobierno debe «asumir» el recurso al 49.3 y se mostró convencido de que eso no llevará a los socialistas a apoyar una moción de censura que lo tumbaría.

La respuesta vino de la portavoz del Ejecutivo, Maud Brégeon, que en otra entrevista al canal BFMTV en el mismo momento replicó que «nosotros hemos dejado de lado el 49.3, nos hemos comprometido a no utilizarlo y no lo utilizaremos».

Renunciar a ese dispositivo constitucional y aceptar un debate parlamentario que enmendase su proyecto de presupuestos inicial fue una de las condiciones fijadas en octubre por el Partido Socialista (PS) para renunciar a una moción de censura.

Brégeon insistió en que utilizar el 49.3 «significaría constatar el fracaso de las negociaciones parlamentarias».

«Quiero creer que encontraremos una mayoría» parlamentaria, señaló antes de añadir que «votar los presupuestos no es votar contra o a favor del Gobierno; es permitir que se reduzca el déficit el año próximo, aumentar las partidas para los hospitales. Para que algunas medidas entren en la vida de la gente, por ejemplo la suspensión de la reforma de las pensiones, los parlamentarios tienen que votar esos presupuestos».

Precisamente, esa suspensión de la reforma de las pensiones, que inicialmente debía retrasar la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, era otra de las condiciones del PS para no tumbar a Lecornu, y es uno de los principales puntos de fricción entre los partidos que lo sostienen.

Además de LR, tampoco está dispuesto a renunciar a esa reforma Horizontes, el partido del ex primer ministro Édouard Philippe, que el martes advirtió en declaraciones a Le Figaro que no votarán a favor del presupuesto de la Seguridad Social previsto en la Asamblea Nacional el próximo día 9.

Para Philippe y los otros miembros de Horizons no es aceptable ni esa suspensión de la reforma ni otra disposición incluida por los socialistas que pretende incrementar la fiscalidad de los ingresos de capital a través de la llamada Contribución Social Generalizada (CSG).

Sobre ese último punto, Brégeon señaló que ella tampoco querría que aumentara la CSG sobre el capital y que le parece que los socialistas aceptarían otra opción, pero la cuestión es que habría que encontrar una alternativa que permitiera recaudar una cantidad de dinero equivalente.

Recurrir al 49.3 permitiría al Gobierno aprobar su proyecto inicial que contempla una reducción del déficit al 4,7 % del producto interior bruto (PIB) tras el 5,4 % previsto en 2025 y el 5,8 % en 2024 pero le expondría a una moción de censura que podrían apoyar los socialistas y que supondría su final.

Si no se utilizara y algunos partidos que respaldan al Ejecutivo no apoyaran los presupuestos antes de que termine este mes, no habría una mayoría suficiente.

La hipótesis más probable entonces sería la de la llamada ley especial que es una especie de prórroga presupuestaria para garantizar la continuidad del Estado y de los servicios públicos pero eso no evitaría una posible nueva crisis de gobierno. EFE

