Aumentan los vuelos sobre Afganistán tras el cierre del espacio aéreo

2 minutos

Kabul, 9 mar (EFE).- El tránsito de vuelos sobre Afganistán ha aumentado tras el cierre del espacio aéreo iraní debido al conflicto en Oriente Medio, una situación ante la cual las autoridades afganas garantizaron este lunes que su cielo sigue siendo un corredor seguro para la aviación civil.

«Aunque las cifras fluctúan con regularidad, se ha registrado un cierto aumento de vuelos debido a que las aerolíneas consideran el espacio aéreo afgano como una ruta segura y fiable», declaró a EFE Hekmatullah Asifi, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil controlada por los talibanes.

En este sentido, el funcionario precisó que «los aeropuertos del país continúan operativos y prestando servicios regulares tanto para los vuelos directos como para las rutas de tránsito».

La afluencia de vuelos internacionales contrasta con la situación geopolítica afgana, ya que, en medio de su actual conflicto armado con Pakistán, el Gobierno de Kabul ha optado por no cerrar su espacio aéreo y mantener sus rutas operativas para absorber el tráfico desviado.

Tras el estallido del conflicto el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní, varios países de Oriente Medio han cerrado o restringido gran parte de su espacio aéreo, interrumpiendo el tráfico de vuelos comerciales y obligando a cancelaciones y desvíos.

Las aerolíneas de toda la región se han visto obligadas a modificar sus rutas de vuelo o suspender servicios a medida que las cambiantes condiciones del espacio aéreo en Asia Occidental afectan a las principales rutas internacionales. EFE

lk-mtv/fpa