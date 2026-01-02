Aumento del 9,7 % de los visitantes en el Museo del Quai Branly en 2025, con 1.394.000

1 minuto

París, 2 ene (EFE).- El Museo del Quai Branly de etnografía en París recibió el pasado año 1.394.000 visitantes, un incremento del 9,7 % respecto a 2024 al que contribuyó de forma muy especial una exposición sobre la utilización del oro en el vestido.

Esa exposición que se prolongó de febrero a julio fue vista por 286.000 personas, lo que constituye un récord absoluto para una muestra temporal en el centro, destacó este viernes en un comunicado el Museo del Quai Branly que lleva también el nombre del expresidente francés Jacques Chirac.

Otra muestra dedicada a los zombis, que había empezado en octubre de 2024 y se prolongó hasta febrero de 2025, reunió a 172.000 espectadores.

Entre las últimas que se han organizado en el museo, y que todavía se pueden ver, están una dedicada a la Amazonía -abierta el 30 de septiembre- que ha logrado atraer ya a cerca de 100.000 personas (una media de 1.350 al día) y otra sobre los dragones lanzada en noviembre a una media de 1.150 visitantes al día.

Para 2026, el gran museo francés de la etnografía y del arte y las civilizaciones de África, América, Asia y Oceanía prepara siete exposiciones, entre las que hay una sobre la creatividad y la influencia de la moda africana. EFE

ac/cat/rod