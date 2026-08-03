Aung San Suu Kyi se reúne con jefe de la Cruz Roja en Birmania entre dudas sobre su estado

Compartir

3 minutos

Bangkok, 3 ago (EFE).- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) publicó este lunes fotografías de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe que acabó con su mandato democrático en 2021, junto al jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Arnaud de Baecque, quien confirmó a EFE que el encuentro se llevó a cabo recientemente.

Las imágenes se publican en medio de dudas sobre el estado de salud de Suu Kyi y su paradero, así como de peticiones de pruebas de vida por parte de sus allegados y de países del Sudeste Asiático, y fueron difundidas en Facebook por la portavoz del Ejecutivo birmano, Khiang Khian Soe.

En ellas se ve a la exconsejera de Estado, de 81 años de edad, conversando y dando la mano al representante del CICR.

De Baecque confirmó a EFE en un escueto mensaje el encuentro con Suu Kyi y afirmó que el CICR «publicará pronto un comunicado con detalles» sobre el mismo.

En su breve mensaje, Khiang Khian Soe no explicó el lugar ni el día en que fueron tomadas estas fotografías, aunque la publicación dice «3 de agosto de 2026, Naypyidó», la ciudad desde donde opera el Gobierno militar, sin más detalles al respecto.

Dos fotografías muestran a Suu Kyi en su reunión y en otro par de instantáneas se le ve vestida de otra forma y cortando un pastel de cumpleaños en la que se observa la fecha «19 de junio de 2026», cuando la líder democrática cumplió 81 años de edad.

La primera prueba de vida de Suu Kyi

Se trata aparentemente de la primera prueba de vida de Suu Kyi desde el pasado 30 de abril, cuando el Gobierno militar publicó su primera fotografía en más de tres años para anunciar que había sido trasladada de una prisión a arresto domiciliario.

Ni la imagen ni el traslado pudieron ser comprobados por sus familiares ni aliados políticos, suscitando dudas sobre su estado.

En dicha fotografía, la política aparecía visiblemente delgada, con su característica cola de caballo y sentada frente a dos agentes de seguridad, aunque se desconoce la fecha de la instantánea y el lugar en que fue tomada.

Kim Aris, hijo de Suu Kyi, ha impulsado una campaña para exigir una prueba de vida confiable de su madre, con quien no habla por teléfono desde el 31 de enero de 2021, un día antes de la asonada que acabó con una década de transición democrática en Birmania.

A finales de julio, en una entrevista con EFE, Aris pidió al Gobierno español sumarse a esta campaña tras reiterar su preocupación por el aislamiento al que ha sido sometida su madre, quien sigue siendo un símbolo de la resistencia pacífica en el país.

Desde el golpe de Estado, Birmania entró en una espiral de crisis y ostracismo internacional, con más de 22.000 personas aún detenidas y 8.222 muertos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según datos difundidos este lunes por la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país. EFE

ak-hp/pav/llb

(foto)