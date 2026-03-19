Auri, una criatura peluda y colorida, la mascota del Festival Eurovisión de 2026 en Viena

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Viena, 19 mar (EFE).- Auri, una criatura peluda con auriculares dorados en las orejas, la nariz morada y un corazón con la bandera de Austria en el pecho, fue presentada este jueves como la mascota de la 70 edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará entre el 12 y 16 de mayo próximos en Viena.

«Intentamos llevar al escenario un personaje alegre, optimista y cercano», explicó el productor ejecutivo de ORF para Eurovisión, Michael Krön, en una rueda de prensa en la capital austríaca.

La radiotelevisión pública austríaca ORF asegura que la criatura es mucho más que una figura simpática: «Auri es un símbolo de unidad, creatividad y el poder de las experiencias compartidas».

«Es sencillamente sensacional, un verdadero rayo de sol», dijo la directora de programación de ORF, Stefanie Groiss-Horowitz, sobre Auri, cuyo nombre proviene de la palabra ‘oro’ en latín (‘aurum’).

El dorado será también el gran protagonista del escenario del Festival, inspirado en el oro de la cúpula del Museo Secesión, emblema del movimiento modernista vienés de principios del siglo XX.

La mascota dará la bienvenida a las delegaciones y a los fans de todo el mundo y, a partir de finales de marzo, aparecerá en numerosos eventos por toda Austria, entre ellos, la Maratón de Viena del 19 de abril próximo.

ORF presentó además otro eventos especiales en torno a la 70 edición del festival bajo el lema ‘El Gran Espectáculo: Austria, el mundo y 70 años del Festival de Eurovisión’, que incluye la proyección de ’70 Years of Love’, una secuencia audiovisual que recorre la evolución del certamen desde 1956.

Por otro lado, un coro formado por 70 cantantes homenajeará ‘L’amour est bleu’, de Vicky Leandros, uno de los grandes éxitos de Eurovisión interpretado en la edición de 1967 en Viena.

España y otros cuatro países decidieron boicotear el Festival este año por la participación de Israel, a la que acusan de crímenes de guerra durante el conflicto en Gaza desatado por la ofensiva terroristas del grupo palestino Hamás el 7 de octubre de 2023. EFE

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