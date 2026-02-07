Austin Butler interpretará a Lance Armstrong en la nueva película de Edward Berger

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Austin Butler interpretará a Lance Armstrong, el polémico campeón mundial de ciclismo en ruta, en la nueva película dirigida por el nominado al Óscar, Edward Berger.

La historia de la leyenda del ciclismo, cuya reputación quedó marcada por un escándalo de dopaje, volverá a contarse gracias a que el productor Scott Stuber logró un acuerdo con United Artists, propiedad de Amazon, informó este viernes el medio especializado Deadline.

Anteriormente la historia de Armstrong, quien sobrevivió al cáncer y regresó al ciclismo para ganar el famoso Tour de Francia siete veces consecutivas, se contó en 2015 en la película ‘The Program’.

La cinta, protagonizada por Ben Foster, mostraba a Armstrong como el antagonista de la historia y seguía a un periodista deportivo que estaba convencido de que el atleta se dopaba.

Armstrong negó durante años esas afirmaciones en la vida real, pero finalmente admitió el dopaje sanguíneo, lo que puso fin a su carrera.

De acuerdo con el medio, la nueva película, combinará «elementos de ‘F1 The Movie’ y ‘Raging Bull’ y ‘Wolf of Wall Street’, de Martin Scorsese, y cubrirá la vida y la carrera de Armstrong, capturando los altibajos de su extraordinario viaje».

El último proyecto en el que participó Butler, cuya carrera tuvo un impulso en 2023 gracias a la película ‘Elvis’, fue ‘Caught Stealing’, y próximamente aparecerá en el drama criminal ‘Enemies’, junto a Jeremy Allen White. EFE

