Australia, Canadá e India sellan alianza tecnológica en IA y minerales críticos en el G20

2 minutos

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- Australia, Canadá e India sellaron una alianza tecnológica trilateral que incluye cooperación en áreas como la inteligencia artificial (IA) y los minerales críticos, durante la participación de sus respectivos líderes, Anthony Albanese, Mark Carney y Narendra Modi, en la Cumbre de líderes del G20 que concluye este domingo en Sudáfrica.

La denominada Asociación de Tecnología e Innovación Australia-Canadá-India (ACITI) se centra «en la innovación en energía verde y en la construcción de cadenas de suministro resilientes, incluidos los minerales críticos»; y en «estudiar el desarrollo y la adopción masiva de la inteligencia artificial», según un comunicado conjunto difundido en la víspera.

La alianza se basa en el compromiso de las tres partes por «fortalecer su ambición en la cooperación en tecnologías críticas y emergentes, para complementar las iniciativas bilaterales existentes».

Los tres países involucrados sostienen que la ACITI permitirá avanzar «hacia la meta de emisiones netas cero» y fomentará «una mayor diversificación de las cadenas de suministro para un futuro seguro, sostenible y resiliente».

Representantes de Australia, Canadá e India se reunirán durante el primer trimestre de 2026 para continuar desarrollando la iniciativa, afirma el comunicado.

La declaración conjunta que los líderes del G20 lograron adoptar el sábado en la cumbre de dos días en Johannesburgo, pese al rechazo de Argentina y la ausencia de Estados Unidos, recoge la adopción de un Marco de Minerales Críticos definido como «una hoja de ruta voluntaria y no vinculante» destinada a garantizar que estos recursos se conviertan en un «motor de prosperidad y desarrollo sostenible».

Fundado en 1999, el G20 está integrado por 19 países -Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos-, además de dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. EFE

