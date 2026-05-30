Australia, EE.UU. y Reino Unido colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados

3 minutos

Singapur, 30 may (EFE).- Los responsables de Defensa de Australia, Estados Unidos y Reino Unido, que juntos conforman la alianza de seguridad AUKUS, anunciaron este sábado en Singapur que colaborarán en el desarrollo de submarinos no tripulados.

El nuevo pacto se enmarca dentro del denominado «Pilar Dos» del AUKUS, creado para contrarrestar la creciente influencia de China en el Indopacífico, y persigue «desarrollar capacidades militares avanzadas que respalden la seguridad», tales como tecnología submarina, inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otras.

«Estamos acelerando el desarrollo de tecnología de vanguardia para reforzar nuestra disuasión colectiva y fortalecer nuestra seguridad compartida», declaró el secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, John Healey, en los márgenes del principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, que se celebra en Singapur hasta el domingo.

Por su parte, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, destacó que los sumergibles no tripulados podrán desempeñar misiones de «apoyo en operaciones submarinas» y mantener la «ventaja colectiva en el ámbito marítimo», jalonado por el ministro de Defensa australiano, Richard Marles.

«Este proyecto tiene como objetivo mejorar significativamente la capacidad de los socios de AUKUS para proteger la infraestructura crítica del lecho marino nacional, desplegar capacidades de vigilancia, reconocimiento y ataque de vanguardia», entre otras tareas, apunta un comunicado conjunto.

Se prevé que las primeras unidades entren en servicio en 2027.

Visto por China como una peligrosa carrera armamentística regional, el AUKUS (anagrama compuesto por los nombres de los tres países que lo conforman) fue creado en 2021, bajo los mandatos de Joe Biden en EE. UU., Scott Morrison en Australia y Boris Johnson en Reino Unido.

La Administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump, sometió la alianza trilateral a revisión, sin que trascendieran cambios que apunten a un debilitamiento de la misma. De hecho, el comunicado difundido este sábado apunta a que el pacto sigue «avanzando según lo previsto».

El punto clave del AUKUS es la adquisición por parte de Australia de submarinos potenciados por reactores nucleares, desarrollados en el país austral con tecnología y conocimientos estadounidenses y británicos.

Este tipo de submarinos permite a las Armadas operar con menor probabilidad de ser descubiertas y durante dilatados periodos de tiempo, debido a que la frecuencia con que requieren ser repostados es inferior a la de modelos convencionales como los diésel-eléctricos. EFE

mca-nc/jfu

(Foto) (Vídeo)