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Australia, primera selección clasificada para el Mundial de Brasil

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Redacción deportes, 13 mar (EFE).- Australia se ha convertido en la primera selección que logra su clasificación para el Mundial femenino de Brasil 2027 al acceder a las semifinales de la Copa Asiática que está disputando en casa, al derrotar por 2-1 a Corea del Norte en el Perth Rectangular Stadium.

Los goles de Alanna Kennedy y Sam Kerr permitieron a las ‘Matildas’ sellar el billete que sacarán también los demás semifinalistas y otros dos conjuntos y mantenerse en la lucha por el título. Se medirá al vencedor del duelo China-Taiwán, que se disputará este sábado

El décimo Mundial femenino lo disputarán 32 selecciones entre el 24 de junio y el 25 de julio en Brasil.

Australia fue cuarta en la última cita universal, en la que también fue anfitriona, al caer en semifinales ante Inglaterra y en el partido por el bronce ante Suecia. EFE

jap/ism

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