Australia acaba con el sueño de Cuba, pero tiene difícil clasificar como tercera

Santiago de Chile, 4 oct (EFE).- La selección sub-20 de Australia ganó este sábado a la de Cuba por 3-1 en la última jornada del Grupo D del Mundial juvenil de Chile y con 3 puntos se instaló en el tercer puesto a la espera de la remota posibilidad de avanzar a los octavos de final como una de las 4 mejores que ocupan ese escaño.

Max Caputo firmó un doblete en los minutos 20 y 50 y Daniel Bennie también vio puerta en el minuto 39.

Alessio Raballo descontó para los caribeños en el minuto 63.

Los australianos acumularon la posesión y las ocasiones más claras, aunque se encontraron con un gran Yurdy Hodelin que se mostró especialmente inspirado en el día de hoy, siendo el mejor de su equipo pese a los 3 goles recibidos.

Australia tumbó por primera vez el muro cubano en el minuto 20, tras un gran pase filtrado de James Overy que dejó a Max Caputo (Melbourne City FC) solo ante el portero, batiéndolo con un sutil disparo raso cruzado.

Tras el gol, Cuba decidió adelantar las líneas y comenzó a acercarse al área australiana con cierto peligro, pero lo cierto es que en todo momento le costó salir jugado y crear ocasiones claras.

La selección caribeña se mostró especialmente fuerte en las jugadas a balón parado y con un activo Alessio Raballo, el jugador que entrañó mayor peligro durante todo el encuentro.

En el minuto 39 llegó el segundo de Australia después de un fallo defensivo de Cuba, tras una mala dejada de pecho de Catasus a su portero que aprovechó el defensor Daniel Bennie (Queens Park Rangers) para superarlo con un potente disparo a bocajarro.

El descanso no cambió nada para Cuba, a la que le faltó la garra demostrada en los dos encuentros anteriores ante Argentina e Italia.

En el minuto 50, Caputo consiguió el doblete y sentenció el partido para Australia tras una buena basculación del equipo oceánico que acabó con un pase atrás de Badolato para el delantero de Melbourne City que marcó a placer.

Cuba logró el gol de la esperanza en el minuto 63, buen centro de Samuel Rodríguez que parecía que iba a ser atajado por Hall, pero Raballo estuvo más vivo que el guardameta australiano y metió la punta de la bota para mandar el balón al fondo de la red.

A partir de ahí, Cuba lo intentó, pero dejó muchos huecos atrás y las ocasiones para Australia se sucedieron, solo las buenas atajadas de Hodelin impidieron la goleada y a Cuba mantenerse dentro del encuentro.

El partido terminó con este 3-1 que no sirvió a ninguna de las dos selecciones para asegurar su presencia en el Mundial, dejando a Australia tercera a la espera del desenlace de todos los grupos mañana domingo para saber si pasa a octavos como una de las mejores terceras. EFE

