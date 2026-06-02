Australia amplía sus sanciones contra colonos israelíes por la violencia en Cisjordania

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Sídney (Australia), 2 jun (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este martes nuevas sanciones contra tres ciudadanos israelíes y cuatro entidades vinculadas a la violencia de colonos contra palestinos en la Cisjordania ocupada, en una medida coordinada con socios internacionales como Nueva Zelanda.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, informó en un comunicado de que las sanciones, adoptadas bajo la ley australiana de derechos humanos, incluyen restricciones financieras contra los individuos y entidades señalados, así como prohibiciones de viaje para las personas afectadas.

Camberra indicó que las medidas responden al aumento de los ataques perpetrados por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania, una situación que, según el Gobierno australiano, contribuye al desplazamiento forzado de familias palestinas y está asociada a actos como destrucción de propiedades, agresiones físicas, violencia sexual y torturas.

Las nuevas sanciones amplían otras ya impuestas previamente por Australia junto con Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido. Entre ellas figuraban restricciones contra los ministros ultranacionalistas y colonos israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

Por primera vez, las entidades sancionadas incluyen puestos agrícolas que, según Camberra, funcionan como centros de actividad para la violencia de colonos.

Australia reiteró su respaldo a la solución de dos Estados como «la única vía» para lograr una paz duradera y garantizar la seguridad tanto de israelíes como de palestinos. Asimismo, recordó que los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales bajo el derecho internacional y representan un obstáculo para la paz.

«La violencia de los colonos se utiliza para desplazar a los palestinos y perpetuar la expansión de los asentamientos», señaló Wong en el texto.

La jefa de la diplomacia australiana también instó al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales, adoptar medidas urgentes para poner fin a estos ataques y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.

Las sanciones australianas se producen días después de que las autoridades israelíes mataran el domingo a un joven palestino en la ciudad de Al Ram, cerca de la barrera de separación entre Cisjordania y Jerusalén Este ocupados, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Sanidad palestino.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos perpetraron 1.637 ataques en Cisjordania solo durante el pasado mes de abril. EFE

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