Australia anuncia otros 3.200 millones de dólares para sus submarinos de propulsión nuclear

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Australia anunció este viernes que invertirá 3.200 millones de dólares adicionales en la construcción de sus submarinos de propulsión nuclear, como parte de un polémico pacto de defensa con Estados Unidos y Reino Unido.

En virtud del acuerdo AUKUS de 2021, el proyecto de defensa más costoso de Australia, el país recibirá tres sumergibles propulsados por energía atómica de Washington.

Posteriormente, Australia y Reino Unido construirán una nueva clase de submarinos en la década de 2040.

Sin embargo, el acuerdo ha sido objeto de escrutinio debido a la preocupación de que los bajos ritmos de producción de ese tipo de navíos en Estados Unidos y Reino Unido dejen a Australia sin las embarcaciones que necesita.

El ministro de Defensa, Richard Marles, afirmó que la inversión adicional de 4.600 millones de dólares australianos (unos 3.200 millones de dólares estadounidenses) en un astillero de Osborne, en el estado de Australia Meridional, «demuestra que AUKUS va por buen camino y ya es una realidad».

En total, se prevé que el acuerdo le cueste a Canberra hasta 250.000 millones de dólares estadounidenses durante los próximos 30 años.

En virtud del pacto, Australia esperaba recibir dos submarinos usados y uno nuevo, pero en mayo se anunció que los tres serán buques ahora en servicio procedentes de la flota de la Armada de Estados Unidos.

Australia defendió el nuevo arreglo como más «rentable».

oho/sft/cms/arm/lb