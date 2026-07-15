Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

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Australia promulgará leyes para regular el uso de energía y agua por parte de los centros de datos de inteligencia artificial, así como para proteger los derechos de autor de las obras creativas, anunció este miércoles el primer ministro Anthony Albanese.

En un discurso, el mandatario buscó disipar la preocupación pública respecto a la IA, al afirmar que esta podrá adoptarse de manera que beneficie el interés nacional.

El líder de centroizquierda dijo que se reunirá el próximo mes con los líderes de los estados y territorios de Australia para discutir las nuevas leyes propuestas, que se presentarán el próximo año con el fin de generar confianza en la IA y proteger la seguridad nacional.

Australia se había adelantado a otros países al imponer límites al uso de las redes sociales por parte de niños, pero el desafío de moldear la IA ha sido mayor y ha exigido tomar medidas de inmediato, señaló.

«Si nos quedamos atrás y nos quedamos quietos, esto simplemente nos arrollará», dijo en su discurso en la Universidad de Sídney.

«Nuestro gran país puede ser mucho más que un almacén de datos para productos de IA fabricados en el extranjero», lanzó.

El anuncio de Albanese se produce después de que se supiera esta semana que la compañía emergente estadounidense Anthropic ha presionado a funcionarios australianos para que modifiquen las leyes de derechos de autor con el fin de facilitar el entrenamiento de modelos de IA.

Músicos, escritores y editoriales han instado al gobierno a resistir esa presión y proteger su trabajo.

El contenido creativo australiano no está «en juego», zanjó Albanese.

«Ninguna empresa debería utilizar libros, música, arte o noticias australianas para desarrollar o entrenar IA sin el control del artista (…), cualquier cosa menos que eso es un robo», señaló.

Las nuevas normas establecerán obligaciones legales claras para los grandes centros de datos, con la exigencia de que inyecten más energía a la red eléctrica de la que consumen, minimicen el uso de agua y se aseguren de no competir por el terreno con las viviendas.

Albanese señaló, además, que su administración aún no ha visto un impacto de la IA en el mercado laboral australiano. «Debemos usarla como un instrumento para crear» empleos, consideró.

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