Australia asegura que su personal está a salvo tras ataque iraní a base cerca de Dubái

2 minutos

Sídney (Australia), 3 mar (EFE).- El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, aseguró este martes que el personal australiano desplegado en Oriente Medio se encuentra «a salvo y localizado» tras un ataque con drones lanzado por Irán contra una base aérea próxima a Dubái utilizada por fuerzas australianas.

Según explicó Marles en una rueda de presa, el ataque impactó en la base aérea de Al Minhad durante la primera noche del conflicto en la región, que comenzó el sábado con la ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel contra Irán, sin que se registraran heridos entre los efectivos australianos. La instalación se ubica a unos 40 kilómetros de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Alrededor de un centenar de miembros en servicio de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados en distintos países de Oriente Medio.

La mayoría está destinada en Emiratos Árabes Unidos, aunque no todos operan desde Al Minhad, mientras que Australia utiliza esta base como centro operativo desde 2003 y mantiene allí un contingente reducido desde la retirada de Afganistán en 2021.

No es la primera vez que personal australiano es objeto de ataques en la región. En 2019, una base militar iraquí que albergaba a más de 300 efectivos australianos fue alcanzada por cohetes, en el marco de una misión conjunta con Nueva Zelanda para entrenar a fuerzas locales.

Marles reiteró el respaldo del Gobierno del primer ministro Anthony Albanese a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyo objetivo, dijo, es impedir que Teherán adquiera un arma nuclear operativa, lo que calificó de «catástrofe para el mundo».

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, informó en un comunicado acerca de gestiones con autoridades emiratíes para asistir a los cerca de 115.000 australianos que se encuentran en la región. EFE

