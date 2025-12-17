Australia celebra primer funeral por víctimas del ataque en playa de Sídney

Australia celebró este miércoles el primer funeral por las víctimas del tiroteo en la popular playa Bondi de Sídney, con una gran multitud reunida para despedir a un rabino asesinado en el ataque.

Sajid Akram y su hijo Naveed abrieron fuego el domingo por la noche durante un festival judío en Bondi Beach, lo que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Entre las víctimas se encontraban una niña de 10 años, dos sobrevivientes del Holocausto y una pareja casada que falleció cuando intentaba frustrar el ataque.

Eli Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el «rabino de Bondi», fue la primera persona fallecida a la que se le rindió homenaje con un servicio en la sinagoga Chabad.

Schlanger prestaba servicio en prisiones y hospitales, según el movimiento Chabad, que representa a una rama de los judíos jasídicos y organizó el evento del domingo.

Familiares y allegados lloraron mientras su cuerpo era trasladado a la sinagoga dentro de un ataúd negro.

«Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros», dijo el líder de la comunidad judía Alex Ryvchin antes del funeral.

La sinagoga Chabad de Bondi celebrará por la tarde un segundo servicio funerario por el rabino Yaakov Levitan, de 39 años.

Levitan era padre de cuatro hijos y era conocido por su labor benéfica, según el movimiento Chabad.

Varias patrullas policiales vigilaron las calles alrededor de la sinagoga de Bondi, ante la multitud que se reunió para presentar sus respetos.

«Mi corazón está con la comunidad hoy y todos los días», aseguró este miércoles el primer ministro Anthony Albanese.

«Pero hoy será un día especialmente difícil, con los primeros funerales en marcha», dijo a una emisora de radio local.

– Sembrando el pánico –

Las autoridades australianas afirmaron que el ataque tenía como objetivo sembrar el pánico entre la comunidad judía del país.

Albanese dijo que los atacantes, padre e hijo, se habían radicalizado por una «ideología de odio».

«Parece que esto fue motivado por la ideología» del grupo yihadista Estado Islámico, declaró el martes a la cadena nacional ABC.

Aumentan las preguntas sobre si las autoridades pudieron actuar antes para frustrar el ataque.

Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado, llamó la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019. Sin embargo, no se le consideró una amenaza inminente.

La policía está investigando si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del ataque.

El departamento de inmigración filipino confirmó a la AFP que pasaron casi todo el mes de noviembre en ese país asiático, con Davao como destino final.

Esta región, situada en la isla meridional de Mindanao, tiene una larga historia de insurgencias islamistas.

Armados con rifles de cañón largo, padre e hijo dispararon durante 10 minutos en la playa de Bondi antes de que la policía abatiera a Sajid Akram, de 50 años.

Naveed Akram, de 24 años, también resultó herido y permanece en el hospital bajo vigilancia policial. Según medios, salió de un coma el martes.

– «Héroes australianos» –

Las imágenes de una cámara de seguridad que salieron a la luz muestran a una pareja de casados, Boris y Sofía Gurman, tratando de frustrar el ataque en sus primeras fases.

Boris Gurman, mecánico jubilado de 69 años, derriba a uno de los atacantes mientras intenta arrebatarle su rifle.

Consiguió quitarle el arma a Sajid Akram mientras su esposa, Sofia Gurman, de 61 años, corría hacia él para ayudarlo.

Según reportes, el agresor sacó otra pistola y mató a la pareja.

«Aunque nada puede aliviar el dolor de haber perdido a Boris y Sofia, sentimos un orgullo inmenso por su valentía y altruismo», aseguró la familia en un comunicado.

Los líderes australianos acordaron endurecer las leyes que permitían al padre, Sajid Akram, poseer seis armas.

Los tiroteos masivos han sido poco frecuentes en Australia desde que un pistolero solitario mató a 35 personas en la ciudad turística de Port Arthur en 1996. Ese ataque desencadenó una campaña de represión pionera en el mundo que incluyó un plan de recompra de armamento.

Sin embargo, en los últimos años Australia ha registrado un aumento constante de las armas privadas.

El ataque también ha reavivado las acusaciones de que el país está retrasando la lucha contra el antisemitismo.

«Exijo que los gobiernos occidentales hagan lo necesario para combatir el antisemitismo y proporcionar la seguridad necesaria a las comunidades judías de todo el mundo», exigió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un video el martes.

